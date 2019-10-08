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صور.. حملات تفتيشية على الباعة الجائلين أمام مدارس القصير بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:58 ص
صور.. حملات تفتيشية على الباعة الجائلين أمام مدارس القصير بالبحر الأحمر الباعة الجائلين بمحيط مدارس القصير بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وجه الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات رقابية على الباعة الجائلين أمام المدارس ومحاربة ظاهرة تواجدهم.

وأكد بيان من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تم تكليف الدكتوره نرمين ناجى مدير عام الطب الوقائى، ومفتشى مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالقصير بشن حملات على الباعة الجائلين حول المدارس بمدينة القصير .

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لعدم وجود ترخيص، كما تم إعدام 28 لتر مشروبات سوبيا وتمر هندى، و2 كيلو جرام غزل البنات أغذية محظورة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية. 

وأكد البيان على استمرار الحملات على المنشآت الغذائية بالمدارس والمحال المجاورة والباعة الجائلين حفاظاً على صحة التلاميذ.

 

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الباعة الجائلين امام المدارس

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اعدام كمية من المشروبات 

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جانب من الباعة امام المدارس

 

 

 


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