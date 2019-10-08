صور.. جامعة دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

البحيرة - ناصر جودة

نظمت اليوم جامعة دمنهور احتفالا حاشدا بكلية الطب البيطرى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر .

شارك فى الاحتفال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والخبير العسكرى اللواء محمد الصول واللواء يحى اللقانى من أبطال أكتوبر والدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة والدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى لمطرانية البحيرة والمقدم إبراهيم مكاوى نائب المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة والمقدم أكرم توفيق مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة دمنهور ووكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة وممثلى الكنيسة.

من جانبه أكد اللواء محمد الصول من ابطال حرب اكتوبر إن عبور القناة يوم محفور فى قلب ووجدان كل مصرى و قصة كفاح نسجت خيوطها بدماء رجال قواتنا المسلحة المصرية البواسل، مضيفا أنه يجب استلهام روح حرب اكتوبر فى جميع المجالات لكى تنهض مصر بسواعد ابنائها المخلصين.

فيما أكد اللواء يحيى اللقانى أن حرب أكتوبر هى ملحمة وطنية بكل المقاييس واصفا قرار العبور بالقرار الجرىء من بطل شجاع فى إشارة للرئيس محمد أنور السادات.

وأكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور على أهمية الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر التى أعادت للمصريين هيبتهم مرة أخرى وأثبتت صلابة وقوة الجندى المصرى وعظمة القوات المسلحة المصرية الباسلة التى أدارت واحدة من أهم الحروب العسكرية، مضيفا أن حرب أكتوبر بتفاصيلها وأحداثها حربا يتم تدريسها فى كبرى الجامعات المتخصصة فى العلوم العسكرية.

وأوضح عبيد أن الشائعات واحدة من أهم أساليب حروب الجيل الرابع والتى تعتمد على القدرات العقلية والعمليات الاستخباراتية للعمل على زعزعة الاستقرار وفقد الثقة بين الشعب والقيادة السياسية والحكومة بما يضيع هيبة الدولة، متابعا أن أهم الخطوات تكمن فى سرعة الرد على هذه الشائعات المغرضة من الجهات الرسمية منعا لانتشارها فزيادة الشائعات مؤخرا تأتى على خلفية التقدم العسكرى والتنمية الاقتصادية بالدولة .



جامعة دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (3)



جامعة دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (4)



جامعة دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (5)



جامعة دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (6)



جامعة دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (1)