صور.. جامعة بنها تطور المستشفيات الجامعية بـ54.5 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون وشراكة استراتيجية بين البنك والجامعة وذلك لدعم أنشطة الجامعة فى مختلف المجالات ومنها مجالات خدمة المجتمع وتطوير مستشفيات بنها الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية الموارد مستشفيات جامعة بنها، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق وعضو اللجنة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والدكتور هشام البطش المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب، والدكتور أحمد يوسف منسق لجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلى المصري.

وخلال كلمته قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن توقيع البروتوكول اليوم مع جامعة بنها يأتى لما تملكه الجامعة من خبرات وكفاءات وأساتذة وإمكانيات علمية وعملية تعد ركيزة أساسية لتقديم الخدمة الصحية للمرضى بالمستشفيات الجامعية حيث يتيح البروتوكول شراكة استراتيجية ممتدة يمكن من خلالها تنفيذ خطة تطوير شاملة لمستشفيات الجامعة وفقا لخطط التوسعات التى تضعها الجامعة حتى يمكنها القيام بواجبها بأفضل جودة تجاه المرضى، إضافة الى توفير احتياجات مستشفيات الجامعة من مبانى ومعامل متخصصة ومراكز تدريب وغرف رعاية مركزة وأجهزة متخصصة بأحدث الأساليب العالمية موضحًا أن البنك الأهلى يساهم فى هذا البروتوكول بمبلغ 54.5 مليون جنيه يتضمن تطوير شامل لمستشفيات الجامعة.

من جانبه أعرب الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن سعادته بالتعاون المستمر بين البنك الأهلى المصرى وجامعة بنها حيث تم الاتفاق على تنفيذ بروتوكول شراكة استراتيجية من خلال خطة تطوير شاملة لمستشفيات الجامعة وتحقيق الشمول المالى ودعم البنك لخطة خدمة المجتمع بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة ترحب دائما بكل مبادرات مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الجامعة فى مجالات خدمة المجتمع لتنمية موارد الجامعة وخدمات مستشفيات بنها الجامعية. مضيفًا أن المشاركة المجتمعية هى حجر الأساس فى تقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفيات الجامعية التى لا تخدم محافظة القليوبية فقط، بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.

وأشار "السعيد"، إلى أنه تم تخصيص مساحة 92 فدانا بمدينة العبور لمواجهة التوسعات المستقبلية للجامعة، حيث تم افتتاح فرع الجامعة الجديد بالعبور مؤكداً أنه لا يهدف للربح ولكن يهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مؤهل لسوق العمل حيث تم بدء الدراسة بأول 3 برامج جديدة بالعبور هذا العام بكليات الزراعة، والتجارة، والحقوق.

وأشاد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بتوقيع بروتوكول التعاون بين جامعة بنها والبنك الأهلى مشيرًا إلى أهمية دعم الجامعات الإقليمية الواعدة. مؤكدًا أن اعتبار عام 2019 عامًا للتعليم جعل كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتكاتف من أجل توفير بيئة مناسبة لتنفيذ خطة واستراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم بمصر معربًا عن سعادته بتعاون جامعة بنها مع مؤسسة وطنية عريقة كالبنك الأهلى المصرى لتوقيع برتوكول تعاون للنهوض بالجانب الصحى وتطوير المستشفى الجامعى.

وأوضح الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها، أن المستشفيات الجامعية تعد عصب الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، لما تملكه من خبرات وكفاءات وأساتذة وإمكانيات علمية وعملية، حيث تعد الركيزة الأساسية لتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إلى أن دعم البنك لم يقتصر على الأجهزة والتجهيزات فقط وانما يمتد ليشمل تطوير العنصر البشرى من خلال تدريب أعضاء هيئة التمريض ضمانا لتوفير أفضل خدمة للمرضى وحتى يتم تطبيق سياسة الدولة فى التوسع فى منظومة الشمول المالى فقد تم الاتفاق على اتاحة مبنى فرع البنك الأهلى المصرى داخل حرم الجامعة وفقا لخطة التوسعات فى فروع البنك ، مع توفير جميع خدمات الشمول المالى للموظفين والطلبة للجامعة.

وأضافت نرمين شهاب الدين، رئيس التسوق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك، أن البرتوكول الجديد مع جامعة بنها يتضمن تطير شامل لمستشفيات الجامعة بالإضافة إلى تجهيز معامل مهارات اكلينيكى مركزى يتيح تدريب طلبة الكليات الطبية بالجامعة مع تخصيص مبلغ لشراء اتوبيسين لنقل الطلاب ، إضافة الى سابق مساهمات البنك الاهلى المصرى بمبلغ 19 مليون جنيه لتطوير مستشفيات جامعة بنها بشراء جهاز رنين مغناطيسى لخدمة مرضى الحوادث والطوارىء وعدد 10 أجهزة تنفس صناعى لاستكمال وحدات الرعاية الحرجة وتطوير العناية المركزة بما اتاح استفادة أكثر من 3000 حالة من استخدام جهاز الرنين وإنقاذ أكثر من 4000 حالة من الحالات التى تحتاج لغرف رعاية مركزة ، ليصبح بذلك اجمالى مساهمات البنك للجامعة مبلغ 73.5 مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ خطة تطوير شاملة للجامعة ومستشفياتها .

يذكر أن الملف الصحى والتعليمى يستحوذان على الجانب الأكبر من اهتمام البنك الأهلى المصرى فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية ، حيث يعكس كلا من الملفين دعم البنك لتوجيهات الدولة بشكل عام والتى تتضح فى رؤية مصر 2030 التى يعد التعليم الجيد هو أحد أهم أهدافها ، إضافة الى حق كافة المواطنين فى الحصول على أفضل خدمة طبية ورعاية صحية من جانب الدولة ، حيث يدرك البنك عبر سنوات من عمره التى تخطت 120 عاما أهمية دوره المجتمعى الى الحد الذى أهله لان يكون أكبر المؤسسات المصرية اسهاما فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية .

وينعكس هذا الاهتمام بشكل موضوعى فى اجمالى مساهمات البنك فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية التى بلغت حوالى 6 مليار جنية خلال الخمس سنوات الاخيرة ، حيث وصلت المساهمات فى ملف التعليم فى السنوات الأربع الأخيرة الى مليار جنيه تقربيا وفى ملف الصحة الى مليار و750 مليون جنيه .



برووكول التعاون بين الجامعة



خلال توقيع بروتوكول تطوير المستشفيات