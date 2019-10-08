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صور.. جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:25 م
صور.. جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس
المنيا - فريق المحافظات

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أطلقت جامعة المنيا، قافلة طبية وتوعوية إلى قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، وإشراف الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لقرى محافظة المنيا الأشد احتياجًا لتقديم الخدمات لها.

وصرح الدكتور محمد جلال، بأن القافلة التى ضمت أعضاء هيئة التدريس بكليتى الطب البشرى، والتمريض بالجامعة قامت بتوقيع الكشف الطبى لعدد 146حالة من سيدات ورجال وشباب القرية وذلك فى تخصصات الباطنة، والنساء، والاطفال، والصدر، والعظام، والمسالك، والنفسية والعصية، بالإضافة إلى الانف والأذن والحنجرة، والأسنان، وتم صرف الأدوية لهم بالمجان.

وتابع الدكتور "جلال" أنه تم عقد ثلاث ندوات عن التثقيف الصحي، كما قام أساتذة بكلية التمريض بعقد ثلاث ندوات عن الإسعافات الأولية، وصحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والفحص الذاتى لسرطان الثدي.

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (1)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (2)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (3)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 
 
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (4)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (5)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (6)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (7)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (8)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (9)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (10)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (11)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (12)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (

 

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس (13)
جامعة المنيا تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية دير أبو حنس 

سرطان الثدي

قافلة طبية بالمنيا

اخبار المنيا

المنيا

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