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صور.. إيقاف 4 حالات بناء وترميم مخالف بـ 3 أحياء بالإسكندرية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:29 م
صور.. إيقاف 4 حالات بناء وترميم مخالف بـ 3 أحياء بالإسكندرية حملات إيقاف الهدم المخالف بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت أحياء الإسكندرية، حملات مكثفة لمواصلة حملات ضد مافيا البناء المخالف، حيث شن حى شرق الإسكندرية برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة ، وتمكنت لجنة التحفظ والتدخل السريع بالحى، من أيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن 11 ش البطليوسى منطقة سيدى جابر، وتم إزالة حوائط بسطح العقار بالدور الحادى عشر فوق الميزانين والعقار الكائن 4 ش الالفى منطقة لوران، وتم فك شدة خشبية بسطح العقار والتحفظ على كمية من الاخشاب.

وأشار بيان صادر من حى شرق الإسكندرية إلى أن تلك الحملات المتواصلة تأتى فى إطار التصدى لأعمال البناء للعقارات المخالفة والتى تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين والسيطرة عليها فى المهد.

وفى حى العامرية ثان تواصلت الحملات لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها بنطاق الحى، حيث شدد المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان بوقف أعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات البناء والقضاء عليها فى المهد.

وقد شن رئيس وحده الإزاله والتدخل السريع وأشغال طريق حملات بمناطق مختلفة بنطاق الحى، حيث تم ايقاف أعمال شده خشبية العمدة لدور أرضى بقرية الجزائر وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور المحافظ عبد العزيز قنصوه بالتصدى للبناء المخالف والعشوائى.

وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين، وأكد الحى على إستمرار الحملات يوميا للتصدى للبناء المخالف والقضاء عليها فى المهد بنطاق الحى.

وفى نفس السياق ووفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط، تم إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بفرع البنك الأهلى بالرصافة، حيث تم رصد هذه الأعمال المخالفة أثناء المرور الميدانى لمفتشى المتابعة، وتم إيقاف الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على السقالات المعدنية والمعدات المستخدمة وإيداعها بديوان عام الحى.

 

حملات ضد المخالف
حملات ضد المخالف

 

حملة بحر شرق
حملة بحر شرق

 

مخالفات بحى وسط
مخالفات بحى وسط

 

هدم البناء المخالف
هدم البناء المخالف

 


الاسكندرية

البناء المخالف

حى شرق الاسكندرية

حى العامرية

ايقاف اعمال ترميم بدون ترخيص

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