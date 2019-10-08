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صحة القليوبية: فحص 2 مليون و970 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس سى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:00 ص
صحة القليوبية: فحص 2 مليون و970 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس سى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المبادرات القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية تحت شعار "100مليون صحة" مستمرة بلا توقف، ومنها حملة القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية، مشيرا إلى أنه تردد على مراكز الفحص الأولى بالقليوبية 2 مليون و970 ألف و586 مواطن، بلغ عدد الحالات الإيجابية منها 128583 حالة.

 وأضاف "الطباخ" لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحويل الحالات الإيجابية لفحص الـ "pCr"و تبين عدد الحالات الإيجابية التي تستحق العلاج 75038 حالة من المترددين على مراكز الكبد وتم علاجها ومستمرون في المتابعة، ومنها من تلقى العلاج وتماثل للشفاء.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هناك العديد من المبادرات المختلفة من أهمها مبادرة "أيامنا أحلى" و مبادرة "حقك تنظمي" لتنظيم قوافل طبية خاص بتنظيم الأسرة وتوعية الفتيات والسيدات، إلى جانب مبادرة  "الألف يوم صحة" والمنوطة بالاهتمام بصحة الأم في فترة الإنجاب وأثناء فترة الحمل وصحة الطفل في الثلاث سنوات الأولى من عمره.

 وتابع، أن مبادرة حياة كريمة والقوافل الطبية تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية الاحتياجات الخاصة بالمجان "كشف، علاج، تحاليل، أشعة سينية وتليفزيونية"، ومنذ إطلاقها فى أول أبريل الماضي تم عمل 36 قافلة طبية حتى الآن، والكشف على 51360 حالة في جميع التخصصات الطبية، إلى جانب الحملة القومية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية، والحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية، ومبادرة الفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة تزامنا مع فحص الغدة الدرقية للطفل.

 


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