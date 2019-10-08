شقيقان يعترفان بحيازة 3 أسلحة لحراسة جراج بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف شقيقان متهمان بحيازة 3 أسلحة نارية بدون ترخيص بالطالبية، أنهما يستخدمان المضبوطات في تأمين الجراج الذى يتوليان مهمة تأمينه، خشية تعرضه للسرقة.

أضاف المتهمان أنهما حصلا على الأسلحة من عاطل، جاري تكثيف التحريات للقبض عليه، وأن الهدف من حيازة الأسلحة، هو الدفاع، ونفيا قصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد حيازة " محمود. أ " وشقيقه " حسني " عاملين، لأسلحة نارية بدون ترخيص، بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش، ماركة بامب أكشن، وفردين خرطوش، و7 طلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.