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زى النهارده ..ألمانيا تحتل بولندا فى الحرب العالمية الثانية 1939

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:00 ص
زى النهارده ..ألمانيا تحتل بولندا فى الحرب العالمية الثانية 1939 بولندا ارشيفية
وكالات

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يعرف غزو بولندا بـحملة سبتمبر وهو هجوم مزدوج شنته القوات الألمانية والسوفيتية عام 1939 على الجمهورية البولندية، وبدأ الهجوم الألماني في 1 سبتمبر 1939 وبدأ الهجوم السوفيتي في 17 سبتمبر، وقد تقاسم البلدان الاراضي البولندية طبقا للاتفاق الألماني السوفيتي المبرم بينهما قبل اسبوع من بدأ الحرب في 23 أغسطس 1939.

ويشكل غزو بولندا بداية الحرب العالمية الثانية إذ سرعان ما أعلنت المملكة المتحدة الحرب على ألمانيا في 3 سبتمبر تبعتها في ذلك فرنسا.

في 29 سبتمبر تم التوصل إلى اتفاق ألماني روسي لترسيم الحدود الجديدة، وتقسيم بولندا (ثلث للروس، وثلثان للألمان) وانتهى اجتياح بولندا في 6 أكتوبر مخلفا خسائرا في صفوف الجيش البولندي بلغت نحو 66 ألف قتيل و 694 ألف أسير فيما أنسحبت القوات البحرية البولندية إلى المملكة المتحدة.

 


بولندا

القوات الألمانية

ألمانيا

الاتحاد السوفييتى

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