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رئيس جامعة القاهرة يستقبل وزيرة البيئة ويؤكد الاهتمام بالبيئة جزء من الحضارة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:38 م
رئيس جامعة القاهرة يستقبل وزيرة البيئة ويؤكد الاهتمام بالبيئة جزء من الحضارة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، لبحث التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة البيئة.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إن المخلفات الزراعية تمثل قيمة اقتصادية كبرى لابد من الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن موضوع قش الأرز كان يتسبب فى حدوث أزمة كبيرة ومعالجته أمرًا هامًا، موضحًا أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات للنهوض بالبحث العلمى ومنها بحوث تخص البيئة.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أهمية رفع الوعى البيئة للمواطنين لأن الشعب الذى لديه مشكلة فى البيئة يعاني من مشكلة حضارية ضخمة، مؤكدا أن ملف البيئة جزء من ملف الحضارة.
 
وقالت الدكتورة وزيرة البيئة، إنها تعمل على دمج البعد البيئى فى الكليات التى لا تقع البيئة ومفهومها في تخصصهم، وطلبت من رئيس جامعة القاهرة دعم وزارة البيئة من خلال التعاون مع كليات الجامعة المختلفة للاستعانة ببعض الأساتذة للمساعدة فى تدريب شباب وزارة البيئة ودعم خبراتهم ورفع كفاءتهم لتطوير الهيكل الإدارى للوزارة.
 
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروعات المتعلقة بالبيئة هي مشروعات اقتصادية من الدرجة الأولى وتم القضاء على مشكلات مثل مشكلة قش الأرز واستخدامه في علف الحيوان وإنتاج السماد واستخدامه وقود بديل فى بعض المصانع وعوادم السيارات.

 


وزيرة البيئة

رئيس جامعة القاهرة

البيئة

التعليم العالى

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