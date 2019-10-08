رئيس الوزراء: هناك مشاكل منذ 30 سنة لكننا نعمل جاهدين عليها

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، " نعلم أيضا أن المواطن يعاني من شبكة الشوارع الداخلية، لقد قمنا بشكلة عملاقة كمحاور التنمية، لكننا إيضا نعلم مدي الحاجة إلي شبكة داخلية وحجم المطلوب لها يصل إلي 35 مليار جنية علي مستوي الجمهورية، منها تم تخصيص 5 ونصف مليار العام الماضي وذات المبلغ العام الجارى، ونعمل بكد لنسطيع رصف الشوارع بالمدن والقري في حد اقصي 3 سنوات".

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال شهدت حضور رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والكهرباء واتصالات والأوقاف والشباب.