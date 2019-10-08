رئيس الوزراء: هناك مشاكل منذ 30 سنة لكننا نعمل جاهدين عليها

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مشاكل نعلم أنها منذ 30 و40 عاما لكننا نحاول قدر الإمكان اجتهاداً في العمل عليها، ومنها ارتفاع كثافات الفصول وحاجة الكثير من المستشفيات إلي التطوير وضخ مبالغ فيها، وكنت في محافظة بني سويف مؤخراً، واحفظ اسم المستشفيات التي تحتاج للتطوير.
وأضاف مدبولي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، " نعلم أيضا أن المواطن يعاني من شبكة الشوارع الداخلية، لقد قمنا بشكلة عملاقة كمحاور التنمية، لكننا إيضا نعلم مدي الحاجة إلي شبكة داخلية وحجم المطلوب لها يصل إلي 35 مليار جنية علي مستوي الجمهورية، منها تم تخصيص 5 ونصف مليار العام الماضي وذات المبلغ العام الجارى، ونعمل بكد لنسطيع رصف الشوارع بالمدن والقري في حد اقصي 3 سنوات".
جدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال شهدت حضور رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والكهرباء واتصالات والأوقاف والشباب.
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