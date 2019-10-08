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رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:39 م
رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب عبد اللطيف صبح

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توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب والقوات المسلحة بالتهنئة بمناسة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قائلا:"القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواق لشعب مصر ضد كل محاولات النيل من ثباته وأمنه".

 

وأضاف "القوات المسلحة المصرية لا تزال تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة"، كما توجه لأعضاء مجلس النواب بخالص الشكر على ما بذلوه من جهد كبير على مدار 4 سنوات، حيث شاء القدر أن يأتى هذا المجلس فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة".

 

وتابع: "وهذا تطلب جهد هائل فى استصدار كم هائل من التشريعات العاجلة التى تُسهم فى إصلاح وبناء هذا الوطن، وسعت أجهزة الدولة فى تنفيذ برامجها".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال ئريس المجلس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لمناقشة المُشكلات التى تواجه المواطن المصرى.

 

 

 


رئيس الوزراء

مجلس النواب

الحكومة

الاقتصاد المصرى

الاصلاح الاقتصادى

الحرب على الارهاب

اليوم السابع بلس

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