رئيس البرلمان: الدولة تهتم بالشباب.. ويطالب النواب بالتواصل معهم

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة تهتم بالشباب، والرئيس يعمل على تطوير مؤتمرات الشباب، لافتا الى أن مؤتمرات الشباب سيتم عقدها كل شهر بدلا من فترات متباعدة.
ولفت عبد العال إلى أنه طلب من النواب من قبل التواصل مع الشباب، مضيفا: "أنا شخصيا سوف أتواصل مع الشباب"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، حيث يعقب النواب على البيان الذى القاه رئيس الوزراء اليوم.
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بواسطة:
رانيا أحمد عابد أحمد
الدوله تهتم بالشباب
الإهتمام بالشباب عنصر أساسى لقيام اى دوله ويجب الإهتمام بهم اجتماعيا وثقافياً ومشاركتهم في أعمال الدوله بحيث يكونوا على علم بيما يتم فى الدوله من إصلاحات ويجب أن يكون فيه برامج توعيه للشباب حتى لا يسمح لأى شخص فاسد التأثير عليهم ضد نظام الدوله حتى يكونوا قادرين على مواجهة التحديات .