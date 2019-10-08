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رئيس أفريقية البرلمان: ندعم سياسة مصر الخارجية تجاه أفريقيا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:40 م
رئيس أفريقية البرلمان: ندعم سياسة مصر الخارجية تجاه أفريقيا افريقية البرلمان
كتبت - هناء أبو العز

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أكد طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، أن مصر حريصة على دعم دورها فى القارة الأفريقية خاصة عقب انتهاء فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى، وأن  يكون تواجدها على الساحة الأفريقية بصفة مستمرة ودائمة.
 
وعرض رضوان فى لقاءه بالسفير مصطفى القونى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، أهم الموضوعات التى تسعى اللجنة لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الخامس، وأوضح رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يهدف لاعداد خطة عمل متكاملة للجنة خلال دور الانعقاد الأخير لدور تنسيقى لدعم سياسة مصر الخارجية تجاه أفريقيا، كما تسعى للعمل على استمراره .
 
كما أكد رضوان أنه خلال اللقاءات والاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق تبين له أن هناك جهود كثيرة تبذل من جهات عديدة ولكن يجب أن يتم توحيد الرؤية والجهود لتعظيم المكاسب المصرية، وسيتم العمل على التنسيق مع الحكومة لدعم خطط النهوض بالملف الأفريقى فى مختلف المجالات.
 

البرلمان

افريقيا

طارق رضوان

سياسة مصر تجاه افريقيا

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