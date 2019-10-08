رئيسة النواب الأمريكى: قرار ترامب بالانسحاب من شمال سوريا مقلق للغاية

واشنطن /أ ش أ/

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، الإثنين، قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا قبل عملية تركيا، ووصفته بأنه قرار "مقلق للغاية".

وقالت بيلوسى -فى بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو تطور مقلق للغاية ويعتبر خيانة لحلفائنا الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين فى مهمتنا للقضاء على داعش".

وأضافت بيلوسى "رغم ما قد يقوله الرئيس لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا خطيرًا، وهذا القرار الطائش والمضلل يقوض الجهود التى يبذلها جنودنا لإنهاء استبداد داعش".

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى أن هذا القرار يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، "ويرسل رسالة خطيرة إلى إيران وروسيا وكذلك حلفائنا تفيد بأن الولايات المتحدة لم تعد شريكًا موثوقًا به".

يُقال إن قرار ترامب كان بمثابة صدمة لمسؤولى البنتاجون، وأن قيادة وزارة الدفاع الأمريكية بالكامل عارضت الانسحاب من سوريا.