خمسون مصنعا للأثاث الفاخر يعرضون منتجاتهم بأقل الأسعار بمعرض (صنع في دمياط 2019)

كتب إسلام سعيد

بدأت المرحلة الثانية لمعرض ( صنع في دمياط 2019) والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط حتى 4 نوفمبر القادم، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط.

ويشارك فيه العشرات من المشروعات الصناعية المتخصصة في الأثاث و الديكور والانتيكات و التي تعرض منتجاتها المتميزة بأقل الأسعار لأنها من الصانع الي المشتري بشكل مباشر.

وشهدت المرحلة الاولى اقبال ملحوظ من الجماهير حيث تتسم المعروضات بالتنوع والجودة والذوق الرفيع ومنها ( غرف نوم وسفرة وانتريهات وصالونات وغرف اطفال وتحف وانتيكات وكافة انواع الاثاث الكلاسيكي والمودرن التي تم تصنيعها بدمياط وهي اصل صناعة الاثاث في مصر منذ عقود طويلة.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على ان الجهاز مهتم بالمساهمة في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الاثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتسويقي لتلك المشروعات.

وأشارت إلي أهمية تشجيع هذه الصناعة الوطنية سواء من الدولة أو المواطنين والعمل علي النهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية .

كما أشارت إلي أهمية إقامة مثل تلك المعارض ايضا للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز بأسعار تنافسية وبجودة افضل من مثيله المستورد وأن الخدمات التسويقية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة بشكل عام تعمل علي استمرار تلك المشروعات وتطورها بما يساهم في التنمية الاقتصادية وعلي زيادة فرص التشغيل للشباب والحرفيين.

وجدير بالذكر أن معرض "صنع في دمياط 2019" يقام بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحا الى الساعة 10مساء (بوابات 1و4).