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خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:31 ص
خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"

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اليوم السابع بلس
 
أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن تركيا تقوم بقصف الأراضى العربية فى سوريا فى نفس توقيت ذكرى انتصارات أكتوبر المصرية السورية على إسرائيل.
 
وأضاف عبر حسابه على تويتر: أنها التوقيتات ذات المعنى الإذلالى للأمة العربية.
 
وقال "لعلنا نفهم اليوم كيف يستخدمون العملاء فى الداخل وقنوات المخابرات فى إسطنبول لتفتيت الشعوب وإضعاف الجيوش ثم الانقضاض على الأرض نهباً وسلباً".
 
 
 
 

العدوان على سوريا

نصر اكتوبر

جرائم اردوغان

اليوم السابع بلس

العدوان التركى

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