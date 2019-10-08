خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن تركيا تقوم بقصف الأراضى العربية فى سوريا فى نفس توقيت ذكرى انتصارات أكتوبر المصرية السورية على إسرائيل.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: أنها التوقيتات ذات المعنى الإذلالى للأمة العربية.

وقال "لعلنا نفهم اليوم كيف يستخدمون العملاء فى الداخل وقنوات المخابرات فى إسطنبول لتفتيت الشعوب وإضعاف الجيوش ثم الانقضاض على الأرض نهباً وسلباً".