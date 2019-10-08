حصة تكنولوجيا المعلومات بـ"دبى" تبلغ 21.4 مليار دولار

محمد عبد المجيد

كشفت غرفة صناعة وتجارة دبى، عن بلوغ حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات من إجمالى الناتج المحلى للإمارات نحو 1.4 % ما يعادل (21.4 مليار درهم) فى 2018، مع توقعات بنمو إنفاق القطاع بمعدل سنوى قدره 8 % ليصل إلى نحو 23.1 مليار درهم بنهاية 2019، وذلك بحسب تحليل حديث لغرفة دبى بناء على بيانات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أعلنته خلال مشاركتها فى أسبوع جيتكس للتقنية،

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، يوضح تحليل غرفة دبى ارتفاع إنفاق تكنولوجيا المعلومات فى الإمارات بين عامى 2014 و2018 بمعدل نمو سنوى تراكمى قدره 2.3 فى المئة، مع توقعات خلال السنوات الخمس المقبلة أن يرتفع هذا النمو السنوى التراكمى إلى نحو 7.2 %.

وأشار التحليل، إلى أن الإمارات ودبى، تعد أكثر أسواق تكنولوجيا المعلومات جاذبية فى المنطقة.

وذكر التحليل، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات فى الإمارات يتضمن مبيعات أجهزة وبرامج الكمبيوتر وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ووفقاً للتحليل فقد بلغت مبيعات خدمات تكنولوجيا المعلومات فى الدولة عام 2018 أعلى مستوياتها، حينما وصلت إلى 11.4 مليار درهم بنمو قدره 10.2 % مقارنة بعام 2017.

وبلغت قيمة مبيعات أجهزة الكمبيوتر 6.9 مليار درهم فى عام 2018 وبنسبة نمو 6.7 % مقارنة بـ 2017، كما بلغت مبيعات برامج الكمبيوتر أعلى مستوياتها بقيمة ثلاثة مليارات درهم بمعدل نمو سنوى قدره 9.7%.

وأكد التحليل، أن سوق تكنولوجيا المعلومات فى الإمارات، توفر الكثير من الفرص التجارية لشركات بيع منتجات تكنولوجيا المعلومات، متوقعاً فى الوقت نفسه زيادة استثمارات الشركات الخاصة والقطاع الحكومى فى الأمن السيبرانى على مدى الأعوام الخمسة القادمة.

وتوقع ارتفاع إنفاق قطاعات مهمة فى الإمارات، مثل النفط والغاز والخدمات المالية على منتجات تكنولوجيا المعلومات، مع تركيز الشركات المالية على المنتجات التى تدعم الصيرفة الإسلامية والخدمات المصرفية عبر الهواتف النقالة، وحلول الدفع وتحليل بيانات المتعاملين وتداولات الأسهم ومنصات إدارة الأصول، فى حين سيشهد قطاع النفط والغاز نمواً فى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات التى تدعم "التنقيب الذكى".

وذكر التحليل، أن سوق الحوسبة السحابية يشهد نمواً مطرداً فى الإمارات، حيث بلغت قيمة سوق الحوسبة السحابية عام 2018 نحو 4.6 مليار درهم، وحققت السوق نمواً سنوياً تراكمياً بين عامى 2014 و2018 نسبته 43 %، وتشير التوقعات إلى أنه فى عام 2023، سوف تبلغ قيمة سوق الحوسبة السحابية فى الدولة 10.8 مليار درهم، بمعدل نمو سنوى تراكمى قدره نحو 18 % بين عامى 2019 و2023.

كما توقع التحليل، أن تشهد الإمارات الموجة الثانية من الاستثمارات فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتقنية البلوك تشين.