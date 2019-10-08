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حرائر تركيا يأكلن من القمامة.. صورة صادمة تجسد المعاناة من سياسات أردوغان

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:42 ص
حرائر تركيا يأكلن من القمامة.. صورة صادمة تجسد المعاناة من سياسات أردوغان سيدة تركية تأكل من القمامة
كتب : هاشم الفخرانى

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يعانى الأتراك من وضع اقتصادى متردى، جراء السياسة الاقتصادية الفاشلة التى ينتهجها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لدرجة لجوء الأتراك للصناديق القمامة، للحصول على غذائهم اليومى، وإلى ما يفيض من القطط والكلاب لسد جوعهم.

سيدة تركية تتناول الغذاء من القمامة
سيدة تركية تتناول الغذاء من القمامة

ونشر الكاتب التركى "لوطفو توركان" صورة لسيدة مسنة ترتدى الحجاب معها طفلتها الصغيرة فى مدينة بانديق الواقعة فى اسطنبول، وهى تلتقط الخضار العفن الذى ألقاه السوبر ماركت بالخلف.

الصورة التى يرفض أردوغان مشاهدتها
الصورة التى يرفض أردوغان مشاهدتها

وعلق "توركان" بالقول: أردت فقط أن أعبر عن الأزمة الاقتصادية فى تركيا لذا التقطت هذه الصورة".


تركيا

اخبار تركيا

رجب طيب اردوغان

سياسات اردوغان

اقتصاد تركيا

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