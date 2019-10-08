حبس عاطل ضبط بحوزته 250 جرام هيروين فى النزهة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة النزهة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته 250 جرام من المواد المخدرة فى النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة أثناء مرور قوة تابعة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250جرام - 20 قرص مخدر - مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.