جيش الاحتلال التركى يستقدم مرتزقة لمناطق حدودية قبالة شمال وشرق سوريا

كتب: أحمد جمعة

قالت مصادر صحفية سورية، إن جيش الاحتلال التركى بدأ باستقدام مرتزقة إلى المنطقة الحدودية بين رأس العين فى إقليم الجزيرة وتل أبيض فى إقليم الفرات فى شمال وشرق سوريا.

وأكدت مصادر صحفية كردية، أن جيش الاحتلال التركى استقدم مرتزقة ووضعهم فى بيوت المدنيين.

وتأتى هذه الخطوة التركية بالتوازى مع استعدادات تركية للعدوان شمال وشرق سوريا.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب ـ كارينباور، حذرت اليوم الثلاثاء تركيا من التسبب فى مزيد من التصعيد فى المنطقة، على خلفية الخطط التركية الرامية للتوغل فى المناطق الكردية شمال سوريا.