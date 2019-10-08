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جيش الاحتلال التركى يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود المشتركة مع سوريا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:02 م
جيش الاحتلال التركى يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود المشتركة مع سوريا مدرعات الجيش التركى
كتب: أحمد جمعة

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أرسلت السلطات التركية الثلاثاء، مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى وحداتها المتركزة على الحدود السورية.

وقالت مصادر صحفية تركية إن شاحنات محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة، وصلت إلى قضاء "جيلان بينار" بولاية شانلى أورفة جنوبى البلاد.

كما وصلت قضاء "أكشاكالى"، 130 حافلة محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة خرجت من قيادة "لواء المدرعات 20" بالولاية.

فيما قالت مصادر عسكرية تركية إن التعزيزات أرسلت وسط تدابير أمنية مشددة، لتقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

وكان الرئيس التركى أعلن يوم السبت الماضى، أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد "الإرهابيين" فى شرق الفرات شمالى سوريا.


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