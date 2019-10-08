تناول الأطفال للأسماك مرة واحدة فى الأسبوع يحميهم من الإصابة بـ"الأكزيما والربو"

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأطفال الذين يتناولون السمك مرة واحدة فى الأسبوع بعد بدء إطعامهم، "هم أقل عرضة بنسبة 40 % للإصابة بالإكزيما والربو.



الاسماك وفوائدها

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحساسية بنسبة تصل إلى 40 %، قارن علماء نرويجيون كمية الأسماك التي يتناولها الأطفال بصحتهم في عمر 6 سنوات، درسوا 4000 طفل وسألوا الأمهات استبيانات عن نمط الحياة، توصلت الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يتغذون على الأسماك عند بداية اطعامهم، يقل لديهم خطر الإصابة بالأكزيما والربو.

درس علماء الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وجبات مئات الأطفال، أظهرت النتائج أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 6سنوات يتغذون على الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، تقل احتمالات الإصابة بالأكزيما والربو بنسبة تصل لــ 40 %.



تناول الاطفال الاسماك يحميهم من الاكزما والربو

وقالت الصحيفة، إنها خطوة "مشجعة" في مكافحة منع الحساسية، وقد وجدت دراسات سابقة أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الغنية الموجودة بالأسماك لها تأثير مضاد للالتهابات يحارب المرض.

وأضافت الصحيفة، أن سبب الربو هو انسداد الشعب الهوائية الملتهبة بالمخاط، فالالتهاب يلعب أيضا دورا في الأكزيما، تشير النتائج إلى أن تناول الأطفال للأسماك وزيت أوميجا3 قد يكون أكثر أهمية من تناول الأم له أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.



الاطفال الذين يتناولون الاسماك يحميهم من الربو

تم اختبار الأمهات المشاركات في مجموعة من موضوعات نمط الحياة، مثل عادات التدخين والوضع المالي، حيث تم تقسم أسئلة النظام الغذائي من الأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والماكريل، إلى فئة منفصلة عن الأسماك الأخرى الخالية من الدهون.

كشفت الأمهات عن عدد المرات التي أطعموا فيها أطفالهم على أساس فئات ثابتة، تتراوح بين "أبدا" إلى "4 مرات أو أكثر في الأسبوع"، تم الانتهاء من استبيانات صحة الطفل، مع التركيز على علامات وأعراض الأمراض المرتبطة بالحساسية.