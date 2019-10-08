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تعرف على أسبوع الجامعات الأفريقية الأول بأسوان × 5 معلومات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:00 ص
تعرف على أسبوع الجامعات الأفريقية الأول بأسوان × 5 معلومات الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تستعد جامعة أسوان، لاستضافة أسبوع الجامعات الأفريقية الأول، فى إطار إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، ويستعرض "اليوم السابع" 5 معلومات عن الحدث، تعرف عليها:
 
يعد أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول فى إطار إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة الشباب الإفريقى.
 
يقام أسبوع شباب الجامعات خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجارى.
 
لا يعتبر هذا الحدث خاص بجامعة أسوان فقط ولكنه فاعلية دولية كبرى على أرض مصر.
 
يصل عدد وفود الجامعات الأفريقية المشاركة نحو 21 جامعة دولية.
 
كما يشارك فى الملتقى 20 جامعة مصرية.
 
 
 
 

اسبوع شباب الجامعات الافريقية

جامعة اسوان

عاصمة الشباب الافريقى

اسوان

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