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"تطوير مصر" تناقش التعليم وريادة الأعمال فى مؤتمر جورج واشنطن الدولى فى الكونجرس الأمريكى بواشنطن

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:05 م
"تطوير مصر" تناقش التعليم وريادة الأعمال فى مؤتمر جورج واشنطن الدولى فى الكونجرس الأمريكى بواشنطن الدكتور أحمد شلبى المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر

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ألقى الدكتور أحمد شلبي، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر خطاباً فى كونجرس الولايات المتحدة حول "الدور الذى تلعبه الأوساط الأكاديمية فى المنظومة الايكولوجية لريادة الأعمال"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر جورج واشنطن الدولى العاشر لريادة الأعمال، والذى انعقد فى الثالث من أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور نخبة من الأكاديميين البارزين، وقادة حكوميين، وشخصيات مؤثرة فى مجتمع الأعمال من 150 دولة حول العالم.
 
يأتى مؤتمر جورج واشنطن الدولى العاشر لريادة الأعمال ضمن فعاليات أسبوع انشطة ريادة الأعمال لشهر أكتوبر، والذى تنظمه جامعة جورج واشنطن سنويًا باعتباره وجهة لرواد الأعمال والمهتمين بالمجال على مستوى المنطقة. ترتكز مهمة الأسبوع على زيادة الوعى بمجال ريادة الأعمال، وإتاحة المزيد من الفرص التعليمية، والتمويلية لأعضاء مجتمع جورج واشنطن، ذلك إلى جانب عمل المؤتمر على خلق منصة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات المختلفة لتعزيز الفكر الإبداعى وتوفير المزيد من الفرص للمشاركين والمهتمين بريادة الأعمال.
 
وفى كلمته التى ألقاها على هامش المؤتمر، نوه الدكتور أحمد شلبى بأن النظام البيئى لريادة الأعمال فى مصر يمكنه أن ينمو ويتطور فى عدة اتجاهات، إذا كان مدعوماً بالأدوات اللازمة والنشاطات التعليمية المناسبة. وأوضح "أن استراتيجية تطوير مصر تقوم على توظيف الابتكار والإبداع لتوفير حلول عقارية أكثر راحة ورفاهية واستدامة لقاطنى مشروعاتنا . وأضاف "لضمان نجاح هذه الحلول العقارية المبتكرة فى السوق، يجب علينا فى المقام الأول أن نعمل على توعية موظفينا وعملائنا بأهمية هذه المنتجات وكيفية إدارتها والتعامل معها."
 
الدكتور أحمد شلبي، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر
 
وأضاف شلبى "منذ انطلاقها فى السوق المصري، أبدت تطوير مصر اهتماما خاصاً بالتعليم وريادة الأعمال كركيزتين أساسيتين لبرامجها المجتمعية، حيث قامت الشركة برعاية العديد من الأنشطة والفعاليات التى كان من بينها تقديم جوائز للابتكار ودعم رواد الأعمال الشباب عن طريق إقامة شراكات معهم، ورعاية عدد من المبادرات الشبابية والأنشطة الأخرى التى ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر فى دعم ومساعدة قضايا التعليم وريادة الأعمال".
 
وتشمل أنشطة تطوير مصر لدعم الشباب فى مجال ريادة الأعمال،"مسابقة تطوير مصر السنوية للابتكار “والتى تم إطلاقها عام 2017، نتيجة لوعى تطوير مصر المبكر بأهمية خلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار للمساعدة فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب املاً فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية فى مصر.
 
كان لاتفاقية تطوير مصر مع جامعة نيو جيرسى للعلوم والتكنولوجيا (NJIT)دور محورى فى إنشاء وعى شعبى غير مسبوق عن أهمية دعم ريادة الأعمال مع مراعاة الجودة كأولوية قصوى، وذلك باعتبار الجامعة أول فرع دولى لجامعة أمريكية فى مصر (IBC) داخل الحرم الجامعى المستهدف إنشاؤه فى مشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتي. تأتى هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التى تعمل تطوير مصر على توقيعها لاستقدام فروع لجامعات ومدارس دولية من أمريكا وإنجلترا بالمنطقة التعليمية التى ستقام على مساحة 90 فدانا بمشروع بلومفيلدز.
 
جدير بالذكر، أن أسبوع جورج واشنطن لريادة الأعمال يهدف إلى تمهيد الطريق أمام فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال (GEW) الذى تنظمه الشبكة الدولية لريادة الأعمال (GEN) سنويًا خلال شهر نوفمبر فى أكثر من 170 دولة على مستوى العالم، ويجمع أكثر من 10 ملايين شخص فى عشرات الآلاف من الفعاليات والأنشطة والمسابقات والبرامج التى تضم عدداً كبيراً من المهتمين والعاملين فى مجال ريادة الأعمال و يختص هذا الأسبوع بالترويج لمنظومة سليمة وملائمة لخلق فرص عمل جديدة، وتعليم وتدريب الأفراد ودعم الابتكار والإبداع. من المقرر عقد الأسبوع العالمى لريادة الاعمال (GEW) هذا العام فى الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2019، كانت تطوير مصر خلال الأعوام الماضية هى الراعى الرئيسى لفعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، كما وقعت مؤخراً على اتفاقية جديدة لرعاية أنشطة وفعاليات هذا الأسبوع خلال الأعوام الثلاث القادمة.
 

شركة تطوير مصر

التعليم

ريادة الأعمال

مؤتمر جورج واشنطن الدولى

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