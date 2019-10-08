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تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم مقارنة بعام 2000

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:00 م
تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم مقارنة بعام 2000 ضغط الدم-صورة ارشيفية
أ ش أ

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كشفت دراسة أجرتها مجموعة من علماء جامعة اوكسفورد عن تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع فى ضغط الدم مقارنة بعام 2000.

وأفادت الدراسة - التى نشرت نتائجها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - أن 6 % من إجمالى عدد الأطفال حول العالم مصابين بارتفاع ضغط الدم مقارنة بـ 3 % عام 2000.

وأضافت الدراسة أن هذا العدد يزيد 6 أضعاف عن عدد المصابين فى التسعينيات بين الأطفال والمراهقين، حيث كان يعانى 1 % منهم فقط بارتفاع فى ضغط الدم.

ووضع علماء جامعة أوكسفورد هذه النتائج بناء على ما توصلت إليه 47 دراسة كشفت عن ارتفاع عدد المصابين بهذا المرض بين الأطفال بما فى من يبلغ من العمر 6 أعوام.

وتأتى هذه النتائج فى ظل تفاقم مشكلة السمنة بين الأطفال على مستوى العالم نتيجة تناول وجبات غير صحية مما يؤدى لتعرضهم للعديد من المشاكل الصحية.

وأكدت الدراسة وجود علاقة قوية بين الزيادة فى الوزن وارتفاع ضغط الدم، مشيرين إلى خطورة هذا المرض فى ظل عدم معاناة الأطفال المرضى من أى أعراض مما يمكن أن يؤدى للإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية.

 


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الدم

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