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تجديد حبس المتهم بانتحال صفة وكيل نيابة فى النزهة 15 يوما

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:55 م
تجديد حبس المتهم بانتحال صفة وكيل نيابة فى النزهة 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهه، تجديد حبس المتهم بانتحال صفة وكيل نيابة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "أمير. ه"، 22 سنة، طالب، حاول إيهام أفراد الشرطة بكونه وكيل نيابة عسكرية ولا يجوز تفتيش سيارته، وعند طلب أفراد الأمن رخص السيارة تردد المتهم في إخراجها وهددهم بالسجن لكونه صاحب سلطة قضائية.
 
وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء مرور النقيب نديم ندا، ضابط مباحث محاور ميناء القاهرة الجوي، أسفل كوبري الحرفيين دائرة قسم شرطة النزهة اشتبه في سيارة ماركة إسكودا أوكتافيا سوداء اللون "بدون لوحات معدنية" بسؤال قائدها عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية وباستكمال الفحص تبين أنه يدعى "أمير ه"، 22 سنة، طالب، وعثر بداخل السيارة على طبنجة صوت ماركة RETAY XR "بدون طلقات"، جراب طبنجة، 2 لوحة معدنية خاصة بالسيارة، وتحمل أرقام "ط ف ط 526"، مقيدة باسم والده، وهاتف محمول يحوي صور له مرتديًا ملابس تشبه الملابس العسكرية.
 
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع وأقر بانتحاله صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الأكمنة، تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.
 
 

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