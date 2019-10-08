تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنك والعقار

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسراً 1.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5719.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 4.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6236.36 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% خاسراً 12.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4711.13 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 124.4 مليون سهم بقيمة 28.2 مليون دينار كويتى عبر 4934 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.14%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.01%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%.

وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.89%، تلاه شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.98%، ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.82%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.96%.