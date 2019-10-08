بولندا تعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين فى محاولة لتفكيك متفجرات

أعلنت السلطات البولندية مقتل جنديين من الجيش وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تفكيك متفجرات تعود للحرب العالمية الثانية عُثر عليها مؤخراً بالقرب من بلدة "كوزنيا راسيبورسكا" جنوبى البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن السلطات فى جنوب بولندا قولهم اليوم الثلاثاء إن الجنود الأربعة المصابين تم نقلهم إلى المستشفى ويعانى اثنان منهم من جروح خطيرة.
وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم العثور على المزيد من المتفجرات فى نفس المنطقة لاحقاً.
بولندا تعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين فى محاولة لتفكيك متفجراتالثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:04 م
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أعلنت السلطات البولندية مقتل جنديين من الجيش وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تفكيك متفجرات تعود للحرب العالمية الثانية عُثر عليها مؤخراً بالقرب من بلدة "كوزنيا راسيبورسكا" جنوبى البلاد.
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