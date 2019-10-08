بوتين يمنح رائد فضاء أمريكى وساما لشجاعته خلال رحلة "سويوز-إم إس-10"

موسكو (أ ش أ)

منح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، رائد الفضاء الأمريكى نيك هايج نيكولاس تايلر وساما على شجاعته خلال رحلة فضائية بواسطة الصاروخ الناقل (سويوز-إف جى)، الذى تعطل وتحطم ولم يتمكن من إيصال مركبة (سويوز-إم.إس-10) الفضائية إلى المدار.

وذكر الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن مرسوم الرئيس الروسى ينص على منح وسام الشجاعة الروسى لرائد الفضاء الأمريكى هايج نيكولاس تايلر لشجاعته وكفاءته الحرفية العالية، التى أظهرها أثناء أداء واجبه المهنى فى ظروف مرتبطة بزيادة المخاطر على الحياة فى حالة طارئة.

يذكر أن الصاروخ الناقل (سويوز-إف جى) قد تحطم ولم يتمكن فى أكتوبر 2018 من إيصال مركبة (سويوز-إم.إس-10) الفضائية إلى المدار.. وتمكن رائدا الفضاء الروسى أليكسى أوفتشينين والأمريكى نيك هايج من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية.