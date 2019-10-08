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اليابان تقدم احتجاجا لكوريا الشمالية بشأن حادث تصادم زورق دورية وقارب صيد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:01 ص
اليابان تقدم احتجاجا لكوريا الشمالية بشأن حادث تصادم زورق دورية وقارب صيد رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى، اليوم الثلاثاء، إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بيونج يانج بشأن حادث التصادم الذى وقع بين قارب صيد كورى شمالى وزورق دورية يابانى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
 
وأضاف رئيس الوزراء، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن السلطات اليابانية ساعدت الصيادين الذين تم إنقاذهم فى أعقاب الحادث على الصعود على متن سفينة كورية شمالية أخرى، وسمحت لهم بالرحيل بسبب نقص الأدلة، التى تبين أن عملية الصيد غير قانونية.
 
وقد أنقذت السلطات اليابانية، أمس الاثنين، عددا من الصيادين الكوريين الشماليين بعد أن سقطوا فى البحر فى أعقاب اصطدام سفينتهم بسفينة تفتيش تابعة لوكالة مصايد الأسماك اليابانية وغرقها فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة الساحل الشمالى للبلاد.
 

اليابان

شينزو ابى

رئيس الوزراء اليابانى

كوريا الشماليه

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