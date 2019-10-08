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النيابة تأمر بسرعة تحريات المباحث حول واقعة ضبط مكملات غذائية قبل تهريبها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:27 م
النيابة تأمر بسرعة تحريات المباحث حول واقعة ضبط مكملات غذائية قبل تهريبها ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة بالتحفظ على كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، تم ضبطها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة داخل مطار القاهرة الدولى، كما أمرت بمصادرتها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
وكان محمد عبد اللطيف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخصر، اشتبه فى راكب مصرى يحمل 3 حقائب، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط احدى الشركات القادمة من احدي الدول العربية، وذلك نظرا لارتباكه وقصر المدة بين سفره وعودته.
 
وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة على الشرقاوى مأمور الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة. 
 
وبالعرض على حسن السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ، فتبين وجود 399 عبوة من المكملات الغذائية والعطور ومستحضرات التجميل منها كريمات أساس وأقلام ماسكرة مخبأة بين طيات الملابس .
 
 

مستحضرات تجميل

مكملات غذائية

قبل تهريبها

مطار القاهرة

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