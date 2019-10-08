اللجنة التنفيذية لـ"مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" تعلن أجندة المؤتمر

أعلنت اللجنة التنفيذية للنسخة الخامسة لمؤتمر "مصر تستطيع" وزيرة الدولة للهجرة ، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأجندة النهائية للمؤتمر، الذى تنظمه وزارتى الهجرة والتخطيط، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فى 16 و 17 أكتوبر الجارى بالقاهرة.

يشارك فى هذه النسخة من المؤتمر 65 من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج، إضافة إلى ممثلى الوزارات المعنية ورؤساء كبرى الشركات ومنظمات المجتمع المدنى شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال المال والأعمال من المصريين بهدف دمج دور المستثمرين المصريين بالخارج فى جهود التنمية ضمن إطار استراتيجية الحكومة 2030.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن مؤتمر هذا العام ينعقد فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مما يجعله منصة لحشد جهود المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في أفريقيا، مشيرة إلى أن هذا العام سيكون للمؤتمر جلسات تركز على دور المرأة المهاجرة في الاستثمار، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بالمشروعات الكبرى والطرق وتكنولوجيات المعلومات وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها من الجلسات.

من جانبها وزيرة التخطيط ،أن المؤتمر فى نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج، فى ضوء أهمية نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر، مشيرة إلى أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت فى الدورات السابقة أهدافًا كبيرة، ونجحت فى ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.

وأكدت على أهمية التعاون والتكاتف بين كل مؤسسات الدولة فى الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار فى بلادهم، مشيرة إلى أن أهمية المؤتمر تكمن فى الترويج للاستثمار فى العنصر البشرى فى ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتة إلى أن تنظيم هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها فى الخارج، يأتى فى إطار تضافر الجهود للمساهمة فى التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وشددت وزيرة التخطيط أن "مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" فرصة عظيمة جدًا لتشجيع أبنائنا فى الخارج على الاستثمار فى وطنهم، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر عليهم.

يشار إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن 11 جلسة وهى على النحو التالى: "الاستثمارات فى المشروعات الكبرى"، "فرص الاستثمار فى مصر وكيفية تحفيزها"، "استثمار المصريين بالخارج فى أفريقيا"، "المرأة المصرية المستثمرة في الخارج"، "الاستثمار في التعليم والصحة"، "الاستثمار في التكنولوجيا"، "دعم المناطق اللوجيستية"، "الاستثمار فى الأدوات المالية"، "دور السياحة في التنمية"، "فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى والتصنيع الغذائى"، "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، دعم التواجد المصرى على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية فى القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها فى مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة، وجزءًا من ذلك ينصب لدعم مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط القاري، التى من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبى عن طريق المستثمرين المصريين بالخارج.