القبض على عاطلين سرقا 7 دراجات نارية فى مدينة نصر

كتب محمد أبو عوض

نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عاطلين سرقا 7 دراجات نارية بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات لضباط قسم شرطة مدينة نصر ثان، مفادها أن كلا من "طارق . أ" ، 37 سنة، عاطل، و"حسام . م"، 33 سنة، عاطل مسجل خطر والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 1341 لسنة 2011م بدر "سرقة بالإكراه " لمدة 3 سنوات، والمحرر بشان واقعة هروبه المحضر رقم 46 جنح تدابير القسم، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى، فى مجال ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما وراء العديد من تلك الحـوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجات البخارية المستولى عليها بأماكن إخفائها، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.