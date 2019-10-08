القبض على ربة منزل بتهمة سرقة سيارة وسلاح من شاب بعد استدراجه لممارسة الرذيلة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على ربة منزل لاتهامها بسرقة سيارة وسلاح نارى، من شاب، عقب استدراجه لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من صاحب شاب اتهم فيه ربة منزل بسرقة سيارته الملاكى، بالإضافة إلى سلاح نارى مرخص.

بإجراء التحريات تبين أن الشاب تعرف على المتهمة، واوهمته بموافقتها على ممارسة الرذيلة معه، ثم وضعت له أقراص منومة، عقب وصولها لمسكنه، واستولت على سيارته التي كانت تحتوى على سلاح نارى مرخص، إلا أن السيارة تعطلت، مما دفعها لتركها، والاستيلاء على السلاح.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.