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"العصار" يستقبل مجموعة من سفراء مصر الجدد بالخارج

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:08 ص
"العصار" يستقبل مجموعة من سفراء مصر الجدد بالخارج د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل سفراء مصر الجدد
كتب زكى القاضى

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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بديوان عام الوزارة، عددا من السفراء الذين تم اعتمادهم كسفراء جدد لمصر بالخارج.
 
في بداية اللقاء، تم الترحيب بالسفراء الجدد، وتهنئتهم على تولى منصبهم الجديد، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض المنتجات العسكرية والمدنية التي تقوم شركات الهيئة بتصنيعها.
 
كما تم عرض نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة، وأهم بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات العالمية المختلفة، كما تم الإشارة إلى الزيارات التي يتم تنفيذها بواسطة ممثلي الإنتاج الحربي، للتعرف على أحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف مجالات التصنيع، بهدف نقلها إلى الشركات التابعة.
 
وتم التأكيد خلال اللقاء، على أن عقد هذا اللقاء مع السفراء المصريين المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة يأتى من منطلق حرص وزارة الإنتاج الحربى، على تعزيز أواصر العلاقات مع هذه الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في ظل ترأس مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
 
كما يأتي عقد هذا اللقاء إيماناً بدور السفراء المصريين في زيادة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة مع الدول الموفدين إليها، وتم من ناحية أخرى استعراض مقترحات بعض السادة السفراء فيما يتعلق بأوجه وآليات زيادة عمق التصنيع المحلى ومطالب وإمكانيات نقل التكنولوجيا في مختلف المجالات التصنيعية، بهدف تطوير وتوطين الصناعة في مصر.
 
وفى نهاية اللقاء، أكد السفراء المصريين على تطلعهم إلى نقل ما اطلعوا عليه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية بشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلى الدول الموفدين إليها، كما أكدوا على عزمهم دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في هذه الدول لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى والتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، حيث تمثل هذه الزيارات مجالاً خصباً لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي، وأشاروا إلى عزمهم العمل على تشجيع وجلب المزيد من الاستثمارات لمصر.
 
 

العصار

السفراء

الانتاج الحربى

شركات الانتاج

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