الصحة: تفعيل نظم الإحالة للمستشفيات بالقوافل الطبية بالمحافظات

قالت وزارة الصحة والسكان إن نظام القوافل الطبية نشط ويستهدف تقديم خدمات طبية عاجلة للمواطنين بالمجان فى مختلف التخصصات مع تفعيل نظام الاحالة للحالات حال احتياجها لمستويات أعلى من الرعاية الصحية.

وتطلق وزارة الصحة والسكان قافلة طبية يومى 17 و18 أكتوبر فى منطقة جزيرة النص مركز فاقوس محافظة الشرقية، وقافلتين طبيتين فى منطقتى ابو طه مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ووادى الرملة و سرابيط الخادم مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية فى يومى 19 و20 أكتوبر فى مناطق عزبة الموظفين مركز شرق محافظة الإسكندرية، و زاوية بلتان مركز طوخ محافظة القليوبية، والتحرير مركز طما محافظة سوهاج، وأبو دنقاش مركز ابشواي محافظة الفيوم، و الفتوح مركز فوة محافظة كفر الشيخ.