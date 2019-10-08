"الزراعة" تضع خطة لزيادة إنتاج الجوافة ومكافحة أمراض المحصول

ينشر "اليوم السابع"، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لزراعات الجوافة خلال الشهر الجارى، خاصة طرق التسميد والرى ومكافحة افات المحصول .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة فى متابعة محصول الجوافة، الاستمرار فى جمع الثمار الناضجة، والتخلص مـن السرطانات، والتخلص مـن الحشائـش المـوجــودة فى المزرعـة، ودهان الجـذوع بالبلاستيـك لحماية الأشجار من أشعـــة الشمـس .

وأضاف التقرير، أنه تم توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على القطاعات وعمل حزام طولى على بداية الأرض مكونة من الفرمونات الجنسية لجذب الذكور وضمان وضع الإناث لبيض غير مخصب بمعدل 150 سم³ الزجاجة، ويتم تعلقا على الأشجار فى مكــــان مظلل وفى حالة زيادة الأعداد يتم المكافحة الكيميائية ويتم التخلص من الثمــار المصــابة بالحرق أو الدفن.

وتابع تقرير المحاصيل الزراعية، أنه يجب تسميد الأشجار التى تروى بالغمر، بإضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جـم ، وإضافة 300 جم سلفات نشادر وللأشــــجار اكــــبر مـــن3 سنوات ، الأشجار عمر عــام أو عــامان يتم إضـــافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية، أن تسميد أشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط ،الرية الأولــى يضــــاف 2كم سلفات نشـــادر + 5/1 كجم سلفات ماغنسيوم ،الرية الثــانية يضــــاف 3 كجم سمـــاد مــــركب 19 ـ 19 ـ 19 ، الرية الثــالثة يضــــاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم ، يضـــــاف 2 لــتر حـــامض هيوميك مـــرة فى الشهر ، يضـــــاف 1 لــتر حـــامض فوسفوريك مــرة كــــل 15 يـــوم.

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لتسميد الورقى يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يأتي 350 جم حــديد مخلبي + 150 جم زنـــك مخلبي +150 جم ، منجيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس + 50 جم سلفات نحـــاس + 200 جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص ) ، الرى معـــدل الـــري 3 ريات في الأسبوع لتفادى أمراض أعفان الجذور .