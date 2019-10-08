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الرئيس الأفغانى: لا ينبغى تكرار الأزمة الناجمة عن انتخابات 2014

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:46 م
الرئيس الأفغانى: لا ينبغى تكرار الأزمة الناجمة عن انتخابات 2014 الرئيس الأفغانى أشرف غانى
كابول (أ ش أ)

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أكد الرئيس الأفغانى أشرف غانى، اليوم الثلاثاء، أنه لا ينبغى تكرار الأزمة الناجمة عن الانتخابات التى جرت فى عام 2014 والتى أدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتقاسم السلطة بينه وبين الرئيس التنفيذى عبد الله عبد الله، موضحا أنه لا يوجد وقت للصراع على السلطة.

وقال غانى - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إنه لم يعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 28 من سبتمبر الماضي، مؤكدا أنه يلتزم هو وفريقه بالقواعد الصارمة كما أنهم سينتظرون اللحظة التى تعلن فيها اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية وأن أى شيء قبل ذلك هو مجرد تنبؤات ومزاعم غير مفيدة.

وأعرب غانى عن تفاؤل فريقه بالأرقام الأولية إلا أنه سينتظر حتى الإعلان عن النتائج النهائية.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذى عبد الله عبد الله - منافس الرئيس أشرف غانى فى الانتخابات الأخيرة - قد أعلن فى وقت سابق فوزه فى الانتخابات التى شارك فيها حوالى 8ر2 مليون شخص وفقا للأرقام المعلنة من قبل لجنة الانتخابات الأفغانية.

 

 


افغانستان

الرئيس الافغانى

انتخابات افغانستان

الحكومه الافغانيه

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