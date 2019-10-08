الدم بقى ميه.. استورجى يطعن شقيقته بسكين لمطالبتها بميراثها فى الخصوص

القليوبية – فريق المحافظات

طعن استورجى شقيقته بسكين مطبخ، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمسكنه الكائن بدائرة قسم الخصوص، لمطالبتها بميراثها الشرعى، وتم نقلها للمستشفى، وضبط المتهم والأداة المستخدمة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتلقيه إشارة من مستشفى المطرية بوصول المدعوة "س ه ع" 21 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة قسم الخصوص، مصابة بجرح نافذ بالبطن وتم حجزها للعلاج .

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بسؤال المصابة، اتهمت شقيقها المدعو "ع ه ع" 36 سنة، استورجى ومقيم دائرة قسم الخصوص، السابق اتهامه فى قضية سرقة، بالتعدى عليها، وإحداث إصابتها، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدها بمسكنه لمطالبته بميراثها الشرعى، ورفضه ذلك، تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين مطبخ" محدثاً إصابتها.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة "سكين مطبخ" والتحفظ عليها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17900 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.