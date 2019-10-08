الدلتا للسكر تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابى أكتوبر من أبناء كفر الشيخ

كتب مدحت وهبة

نظمت شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات الحكومية التابعة لوزارة التموين، احتفالية للعاملين بالشركة وأسرهم فى إطار احتفالات 6 أكتوبر، بحضور ممثلى الأزهر والكنيسة والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وأبناء العاملين بالشركة .









وخلال الاحتفالية تم تكريم أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة وأيضا تكريم أبطال المصابين خلال حرب أكتوبر من أبناء محافظة كفر الشيخ، كما تم عرض فيلم تسجيلى يستعرض ملحمة مصر خلال الحرب وتضحيات رجال القوات المسلحة من أجل تحرير أرض الوطن واستردادها من العدو الصهيونى ورفع علم مصر على أرض سيناء، بحضور أبناء العاملين بشركة الدتا للسكر لحثهم على الانتماء للوطن وتعريفهم بما قدموه أبطال مصر من القوات المسلحة خلال حرب 6 أكتوبر .





ووجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والقيادات والعاملين بشركة الدلتا للسكر رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما قدمه تجاه الوطن والحفاظ عليه بجانب ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى كافة المجالات، مؤكدين على دعمهم والوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تشهدها مصر حاليا مرددين هتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر بجيشها وشعبها ورئيسها" .







وقام الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب بتكريم أسر الشهداء من الجيش والشرطة ومصابى حرب أكتوبر من أبناء محافظة كفر الشيخ وتسليمهم درع الشركة اعترفا بما ما قدموا شهداء مصر الأبرار، من أجل الوطن والحفاظ على وحدته، وأن تضحياتهم سيظل يتذكرها التاريخ ويتعلمها الأجيال على مدار السنوات المقبلة، مؤكدا على دعم القيادة السياسة وثقة العاملين بالشركة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استقرار الوطن وتنميته واستكمال ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى كافة المجالات.









