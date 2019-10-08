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الدستورية تنتهى من تجهيزات احتفالية اليوبيل الذهبى للمحكمة فى 19 أكتوبر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:27 م
الدستورية تنتهى من تجهيزات احتفالية اليوبيل الذهبى للمحكمة فى 19 أكتوبر المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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انتهت المحكمة الدستورية العليا، من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاقامة احتفاليتها بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى فى مصر ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، والمقرر عقدها فى 19 أكتوبر الجارى.
 
 
ووجهت المحكمة الدستورية العليا دعوتها لأكثر من 100 رئيس محكمة دستوريا وعليا على مستوى العالم وذلك فى إطار التعاون وتبادل الخبرات فى مجال القضاء الدستورى.
 
 
وانتهت المحكمة من التجهيزات الفنية واللوجستية لعقد الاحتفالية من دعوة الشخصيات العامة ورجال القضاء والقانون الدستورى.
 
ومن المقرر ان تصل الوفود المشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية العليا يوم 18 أكتوبر.
 
 

المحكمة الدستورية العليا

اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى

اليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية

احتفالية الدستورية العليا

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