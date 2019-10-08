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الخارجية تدعو المواطنين المصريين بالسودان الالتزام بمدة صلاحية التأشيرات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:11 م
الخارجية تدعو المواطنين المصريين بالسودان الالتزام بمدة صلاحية التأشيرات وزارة الخارجية
كتب: أحمد جمعة

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قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن السلطات السودانية بدأت فى توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التى دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنين المصريين.

وتصل قيمة تلك الغرامة إلى خمسين جنيها سودانيا عن كل يوم تأخير فى مغادرة البلاد بأثر رجعى منذ تاريخ إنتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

ويهيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بجميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان الشقيق والراغبين فى السفر إليها الالتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، والالتزام بإصدار إقامات رسمية وتقنين تواجدهم في السودان لمن لديهم الحق في استخراج الإقامة سواء للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأسباب، ومراجعة الجهات السودانية المختصة قبل تاريخ السفر بوقت كاف للتأكُد من عدم وجود غرامات مستحقة عليهم، حتى لا يفاجأ المواطن عند سفره لمغادرة السودان بوجود تلك الغرامات، وتضطر السلطات السودانية عندئذٍ لتعطيل إجراءات سفره.

 


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