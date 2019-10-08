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التأمين الصحى الشامل: تسجيل من هم دون سن 18 عاما بشهادات الميلاد المميكنة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:01 م
التأمين الصحى الشامل: تسجيل من هم دون سن 18 عاما بشهادات الميلاد المميكنة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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ذكرت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن تعامل وتسجيل من هم دون سن الــ 18 عامًا داخل المنظومة يتم من خلال شهادات الميلاد المميكنة للحصول على الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة.
 
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه يحب الحرص على فتح الملف العائلى والشخصى للمريض فهو بمثابة وثيقة تسجيل كل البيانات التى تمثل التاريخ المرضى للمريض من الميلاد، حتى الوفاة.
 
وأوضحت المنظومة أن إجراءات التسجيل بالمنظومة تتم بالمجان بجميع الإدارات الصحية بالمحافظات الـ5 الجدد ودون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة، تيسيرًا على المواطنين.
 
وأكدت المنظومة أنه يتم تحديد موعد للفحص الطبى الشامل بالمجان عقب تسجيل المواطن بالمنظومة للاطمئنان على صحته وصحة أسرته، ولرفع مستوى وعيه بالخدمة الصحية الجديدة التى سيحصل عليها داخل المنظومة.

التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

18 عاما

شهادات الميلاد

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