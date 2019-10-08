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البنتاجون يعلن إيقاف التنسيق الجوى مع تركيا فوق سوريا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:30 ص
البنتاجون يعلن إيقاف التنسيق الجوى مع تركيا فوق سوريا مقاتلات حربية
واشنطن أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية فى سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون- وفقا لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء- إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف.

وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوى بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت جليسون أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوى أُغلق فى وجه الطيران التركي، ولكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها فى مجال جوى دون تنسيق أشبه بالمستحيل.

يأتى هذا فى الوقت الذى هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بوقوع "مشكلة كبيرة" إذا تعرض أى جندى أمريكى للأذى فى الشطر الذى هددت أنقرة بالتوغل فيه من سوريا، وقال ترامب إنه أبلغ أردوغان الذى تحدث معه هاتفيا بأنه "ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا تعرض أحد أبنائنا للأذى".

 

 


البنتاجون

التنسيق الجوى

تركيا

سوريا

أخبار سوريا

العدوان التركى

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