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الاحتفال بمرور 65 عاما على أول محطة روسية نووية فى العالم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:24 م
الاحتفال بمرور 65 عاما على أول محطة روسية نووية فى العالم محطة نووية
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احتفل النادى الروسى بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم بذكرى مرور 65 عاما على انشاء محطة "أوبنينسك" عام 1954 وهى أول محطة روسية نووية فى العالم.
ويجىء الاحتفال على هامش عقد أول مؤتمر حول دور الطاقة النووية في تحقيق أهداف حماية المناخ والمنعقد حاليا في فيينا بمشاركة 550 خبيرا دوليا يمثلون 79 دولة و18 منظمة دولية .
وقد أكد الكسندر بيشكوف ممثل هيئة الطاقة الذرية الروسية"روسأتوم " خلال كلمته فى الاحتفال اليوم الثلاثاء على استمرار تعاون روسيا مع وكالة الطاقة الذرية من أجل زيادة الاعتماد على الطاقة النووية فى اغراض التنمية المختلفة مع العمل على حماية المناخ وتحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما تم خلال الاحتفال تكريم فلاديمير شيمليف وهو أول مدير لمحطة "أوبنينسك " الروسية العريقة كما تضمن الاحتفال عروضا موسيقية لأحد اشهر الفرق الغنائية في روسيا.


روسيا

محطة نووية روسية

الأمم المتحدة

فيينا

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