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الاتحاد الأوروبى يدين اغتيال مراقب محلى للانتخابات فى موزمبيق

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:42 م
الاتحاد الأوروبى يدين اغتيال مراقب محلى للانتخابات فى موزمبيق الإتحاد الاوروبى
أ ش أ

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أدانت بعثة مراقبى الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبى فى موزمبيق، اغتيال مراقب محلى رئيسى للانتخابات، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من التصويت.
 
ونقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن بيان صادر من البعثة، أن أناستاسيو ماتافيل اُغتيل صباح أمس الإثنين بعد خروجه من تدريب لمراقبى الانتخابات.
 
وشدد البيان، على أن الاشتباكات العنيفة بين الأحزاب السياسية استمرت طوال الحملة الانتخابية "دون إدانة قوية وواضحة ومستمرة" من الحكومة أو قادة الأحزاب.
 
ومن المقرر، إجراء الانتخابات فى موزمبيق الواقعة فى جنوب شرق إفريقيا فى 15 أكتوبر المقبل.
 
ويعتبر الرئيس المنتهية ولايته فيليب نيوسى، المرشح الأوفر حظًا أمام منافسه أوسوفو مومادى مرشح حزب المعارضة الرئيسى (المقاومة الوطنية الموزمبيقية "رينامو").
 

الاتحاد الاوروبى

موزمبيق

الانتخابات فى موزامبيق

مراقبى الانتخابات

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