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الإمارات تواصل دعم قطاع التعليم باليمن بافتتاح مدرسة جديدة فى تعز

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:59 ص
الإمارات تواصل دعم قطاع التعليم باليمن بافتتاح مدرسة جديدة فى تعز مدرسة - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تواصل دولة الإمارات دعم قطاع التعليم فى اليمن، بافتتاح مدرسة جديدة فى تعز لتنضم إلى خمس مدارس سبق افتتاحها مطلع سبتمبر الماضى ضمن حملة العودة إلى المدرسة التى مكنت أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مدرسة قتيبة بن مسلم فى مديرية الوازعية محافظة تعز، بحضور السلطة المحلية.

وثمن مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الوازعية محمد علي الدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيع الحياة في المديرية، مؤكدا أن إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث مدرسة قتيبة بن مسلم مكن نحو 1000 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

ولفت إلى أن قطاع التعليم فى مديرة الوازعية حظي بنصيب وافر من دعم الإمارات السخي والمتواصل عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتى.

يشار إلى أن أكثر من 346 مدرسة تم تأهيلها من قبل الإمارات فى اليمن.

 


الامارات

اليمن

تعز

مدارس

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