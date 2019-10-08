الإسكان تبدأ تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا بعد إخلاء أصحابها وصرف قيمتها لهم

كتب أحمد حسن

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية أنه جار تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا، وذلك بعد الانتهاء من الإخلاء والهدم للمبانى القديمة، وصرف القيمة النقدية للسكان لاستئجار وحدات خارج المنطقة لحين العودة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت.

وأضاف المهندس خالد صديق، سيتم إنشاء 10 عمارات سكنية تشمل 218 وحدة سكنية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من التسكين النهائى لنسبة 50% من سكان المنطقة بعمارات روضة محفوظ المجاورة للمنطقة بإجمالى 219 وحدة، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) تم هدمها بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.