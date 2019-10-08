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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس فى شمال شرق سوريا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:10 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس فى شمال شرق سوريا أنطونيو جوتيريس المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتحدة (رويترز)

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ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس،  أنه يدعو جميع الأطراف فى شمال شرق سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من المنطقة مما يمهد لضربة تركية على القوات التى يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن.

 

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريس، "من المهم للغاية أن يمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس فى هذا التوقيت".

 

وأضاف "الأمين العام يؤكد كذلك على الحاجة لحماية البنية الأساسية المدنية فى جميع الأوقات وعلى ضرورة ضمان وصول (الدعم) الإنسانى للمدنيين المحتاجين على نحو آمن ومستمر ودون عوائق".

 


الأمين العام للأمم المتحدة

سوريا

أخبار سوريا

أنطونيو جوتيريس

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