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الأسهم الأوروبية تهبط بفعل قلق التجارة والخروج البريطانى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:09 م
الأسهم الأوروبية تهبط بفعل قلق التجارة والخروج البريطانى الأسهم الأوروبية
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء حيث تأثرت الثقة سلبا من جراء تصاعد فى توترات التجارة الأمريكية الصينية ومخاوف بشأن الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى وأنباء مخيبة للآمال على صعيد الشركات.

فقد توسعت الحكومة الأمريكية اليوم فى قائمتها التجارية السوداء لتضم بعض أكبر شركات الذكاء الصناعى الصينية الناشئة، فى حين أوردت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست إن الصين خفضت توقعاتها قبيل محادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين هذا الأسبوع.

وقال جوشوا ماهونى، كبير محللى السوق فى آى.جى جروب، "أن يأتى هذا قبل يومين فحسب من محادثات التجارة تلك فإنه يجعلنا نفكر أننا سنعود إلى وضع نرى فيه محادثات التجارة تنهار.

"(قائمة الذكاء الصناعى) خطوة استراتيجية من الولايات المتحدة ومن المرجح أن تستثير ردا ما من الصين."

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.1 بالمئة. وهوى سهم كياجن 21 بالمئة متصدرا الخسائر بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية إن رئيسها التنفيذي سيستقيل وحذرت بخصوص المبيعات الأولية للربع الثالث من العام.

وتراجعت جميع القطاعات الرئيسية في أوروبا، وفي حين انخفضت معظم الأسواق الكبيرة في المنطقة أكثر من واحد بالمئة، فإن الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن لم تتجاوز 0.8 بالمئة مع استفادة المصدرين من انخفاض الجنيه الاسترليني.

وفقدت العملة 0.7 بالمئة بعد أن قال مصدر في الحكومة البريطانية إن المستشارة الألمانية تحدثت مع رئيس الوزراء بوريس جونسون وإنها أوضحت أن التوصل إلى اتفاق "غير مرجح على نحو ساحق".

وتراجع المؤشر داكس الألماني المعتمد على المصدرين 1.1 بالمئة، حيث لم تكن زيادة مفاجئة في الناتج الصناعي لشهر أغسطس آب كافية لتهدئة المخاوف من أن الاقتصاد ينزلق إلى الركود.

 

 


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